Зеленский ждет оперативного расследования стрельбы в Киеве

Стрельба в Киеве

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло сегодня вечером, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим прямо на улице. На начальном этапе было известно об одном погибшем и нескольких раненых, а нападающему удалось скрыться с места первой стрельбы.

Впоследствии злоумышленник, пытаясь скрываться от правоохранителей, забежал в местный супермаркет. Там он забаррикадировался в одном из помещений и захватил в заложники посетителей магазина.

Полиция немедленно ввела специальную операцию, окружив район и привлекая к штурму бойцов подразделения КОРД. Во время штурма здания и попытки задержания нападающего ликвидировали. Как сообщило МВД, преступник оказал активное вооруженное сопротивление и не пережил встречи со спецназовцами.