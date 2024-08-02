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Зеленський про будівництво кораблів в Туреччині: будемо продовжувати

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора Туреччина спустила но воду вже другий корвет для України. Київ планує продовжувати таку співпрацю і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні зі своєю доповіддю виступив міністр оборони України Рустем Умєров. Він розповів про співпрацю України з Туреччиною.

"Серед іншого - про будівництво наших корветів для України: цю нашу співпрацю ми будемо продовжувати", - підкреслив президент.

 

Угода між Туреччиною та Україною

Нагадаємо, що ще у 2020 році Україна замовила у Туреччини кораблі типу корвет Ada.

Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа", який був побудований у Туреччині, був спущений на воду у жовтні 2022 року. Вже наприкінці того ж року розпочалось будівництво "Гетьмана Івана Виговського".

Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі "Океан" в Україні, втім, плани змінились після повномасштабного вторгнення російських терористів.

У березні 2024-го Військово-морські сили (ВМС) заявили про підготовку українського екіпажу для служби на "Мазепі". Також вже в травні перший корвет вийшов на перші ходові випробування.

Вчора, 1 серпня, у турецькому Стамбулі відбулась церемонія спуску на воду військового корабля "Гетьман Іван Виговський".

Зазначається, що Анкара передасть корвет Києву вже в першому кварталі 2027 року.

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Володимир ЗеленськийТуреччина