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Зеленский о строительстве кораблей в Турции: будем продолжать

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вчера Турция спустила воду уже второй корвет для Украины. Киев планирует продолжать такое сотрудничество и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что сегодня со своим докладом выступил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он рассказал о сотрудничестве Украины с Турцией.

"Среди прочего - о строительстве наших корветов для Украины: это наше сотрудничество мы будем продолжать", - подчеркнул президент.

Соглашение между Турцией и Украиной

Напомним, что еще в 2020 году Украина заказала у Турции корабли типа корвет Ada.

Первый корвет "Гетман Иван Мазепа", построенный в Турции, был спущен на воду в октябре 2022 года. Уже в конце того же года началось строительство "Гетмана Ивана Выговского".

Сначала корабли планировали оснастить на судостроительном заводе "Океан" в Украине, однако планы изменились после полномасштабного вторжения российских террористов.

В марте 2024-го Военно-морские силы (ВМС) заявили о подготовке украинского экипажа для службы на "Мазепе". Также уже в мае первый корвет вышел на первые ходовые испытания.

Вчера, 1 августа, в турецком Стамбуле состоялась церемония спуска на воду военного корабля "Гетман Иван Выговский".

Отмечается, что Анкара передаст корвет Киеву уже в первом квартале 2027 года.

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Владимир ЗеленскийТурция