В ОП подтвердили участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности

Глава государства Владимир Зеленский с рабочим визитом будет находиться в Германии 14-15 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, украинский лидер выступит на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом Федеративной Республики Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года. В частности, организаторы подтвердили участие украинского лидера в конференции, которая продлится 14-16 февраля.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечал, что официального предложения по поводу нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) еще нет.