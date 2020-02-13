В ОП підтвердили участь Зеленського в Мюнхенській конференції з питань безпеки

Глава держави Володимир Зеленський з робочим візитом перебуватиме у Німеччині 14-15 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, український лідер виступить на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"14-15 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. У межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року. Зокрема, організатори підтвердили участь українського лідера в конференції, яка триватиме 14-16 лютого.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відзначав, що офіційної пропозиції з приводу нормандської зустрічі на рівні міністрів на полях Мюнхенської конференції з безпеки (14-16 лютого) ще немає.