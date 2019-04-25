Левочкин спрогнозировал будущие отношения Зеленского с Коломойским

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

От Зеленского ожидают честных правил для всех бизнес-групп

Победитель президентских выборов 2019 Владимир Зеленский во время своей каденции не будет конфликтовать с бизнес-группой Игоря Коломойского. Такое мнение в интервью РБК-Украина заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Сергей Левочкин.

По его мнению, очень вероятно, что новая власть не будет идти на конфронтацию с бизнес-группой Коломойского.

"И это, я считаю, уже очень большим подарком, поскольку последние пару лет они прожили в настоящей войне с уходящим режимом. Это было нелегко, режим использовал избирательное правосудие для борьбы с их бизнесом по политическим причинам", - отметил Левочкин.

Он также выразил надежду, что новая власть не будет воевать с бизнес-группами по политическим мотивами, а установит честные и прозрачные для всех правила.

Напомним, перед вторым туром Зеленский пообещал, что Коломойский будет нести ответственность, если нарушит закон.

После голосования в первом туре президент Петр Порошенко назвал оппонента марионеткой Коломойского, после чего Зеленский потребовал извинений.