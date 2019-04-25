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Льовочкін спрогнозував майбутні відносини Зеленського з Коломойським

Новини » Політика    25.04.2019 - 10:39
Льовочкін спрогнозував майбутні відносини Зеленського з Коломойським
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Від Зеленського очікують чесних правил для всіх бізнес-груп

Переможець президентських виборів 2019 Володимир Зеленський під час своєї каденції не буде конфліктувати з бізнес-групою Ігоря Коломойського. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна заявив один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя", нардеп Сергій Льовочкін.

На його думку, дуже ймовірно, що нова влада не буде йти на конфронтацію з бізнес-групою Коломойського.

"І це, я вважаю, вже дуже великим подарунком, оскільки останні пару років вони прожили в цій війні з режимом, що уходить. Це було нелегко, режим використовував виборче правосуддя для боротьби з їх бізнесом з політичних причин", - зазначив Льовочкін.

Він також висловив надію, що нова влада не буде воювати з бізнес-групами за політичними мотивами, а встановить чесні і прозорі для всіх правила.

Нагадаємо, перед другим туром Зеленський пообіцяв, що Коломойський буде нести відповідальність, якщо порушить закон.

Після голосування в першому турі президент Петро Порошенко назвав опонента маріонеткою Коломойського, після чого Зеленський вимагав вибачень.

 

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