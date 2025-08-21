Зеленський: будемо мати на столі конфігурацію щодо гарантій безпеки до зустрічі з Путіним

Домовленості з Трампом

Зеленський зазначив, що Україна очікує отримати розуміння системи гарантій безпеки найближчими днями.

"Ми хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7-10 днів. І з розумінням отримати зустріч у тристоронньому форматі. Такою була моя логіка", - пояснив президент.

Водночас, за його словами, Дональд Трамп запропонував інший підхід.

"Президент Трамп запропонував трохи іншу логіку: тристоронню зустріч через двосторонню. Але потім всі ми домовилися, що все одно ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру - подібну до статті 5. І те, що ми сьогодні маємо, - політична підтримка цього", - наголосив Зеленський.

Він додав, що після узгодження базової конфігурації гарантій може відбутися двостороння зустріч із Трампом, а потім - тристоронній формат.

"Якщо вона принесе результат, то, як він сказав: "Якщо для вас буде це важливо, я обов'язково приєднаюся до тристороннього формату"", - процитував Зеленський американського лідера.

Роль США в гарантіях

Президент підкреслив, що до останньої зустрічі у Вашингтоні США не були безпосереднім учасником обговорення гарантій.

"Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи. Я за це дуже вдячний Президенту Трампу", - сказав він.

Зеленський пояснив, що саме відсутність координації зі США викликала сумніви у європейських партнерів.

"Бо без координації гарантій безпеки для України Сполученими Штатами Америки, була і деяка невпевненість європейських колег. Наприклад, одна країна Європи каже: "Ми готові зробити ось це". І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде "але", якщо буде, наприклад, присутність або координація США", - пояснив глава держави.

Реакція партнерів

За словами Зеленського, позитивний сигнал від Вашингтона відкриває шлях для ширшої коаліції країн.

"Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, від Президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України. І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові - підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з'являтися", - сказав він.

Зеленський окремо відзначив позицію Анкари.

"Наприклад, Туреччина. Після того як Америка дає сигнал - це важливий крок від Президента Трампа і Сполучених Штатів Америки - то Туреччина говорить, що вона готова забезпечувати безпеку в Чорному морі. Сама або з кимось ще. Тобто цю частину гарантій безпеки - безпеку в Чорному морі - Туреччина готова забезпечувати в партнерстві з кимось", - підсумував президент.