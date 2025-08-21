ua en ru
Європа оплатить левову частку витрат з безпеки України, - Венс

США, Четвер 21 серпня 2025 08:20
Європа оплатить левову частку витрат з безпеки України, - Венс Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат щодо гарантій безпеки України.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар... Президент (Дональд Трамп, - ред.), безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - заявив Венс у програмі The Ingraham Angle на каналі Fox News.

За його словами, "незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря".

"Це їхній континент, це їхня безпека, і президент ясно дав зрозуміти: їм доведеться втрутитися", - додав Венс.

Гарантії безпеки

Одним із пріоритетів України є гарантії безпеки від російської агресії. Трамп заявив, що не розміщуватиме там американські війська, але може запропонувати підтримку з повітря.

Європейські країни сформували "коаліцію рішучих", яка виділить сили для забезпечення безпеки України.

У зв'язку з роздратуванням Трампа з приводу багатомільярдної військової допомоги США Україні, Білий дім заявив, що Вашингтон не буде продовжувати "виписувати порожні чеки" для фінансування оборони Києва.

Нагадаємо, Венс торкнувся теми територіальних претензій Росії. За його словами, Москва домагається контролю над частиною українських земель, "більшість з яких вже окуповані, але деякі залишаються не захопленими".

Зараз Росія контролює близько п'ятої частини території України. При цьому Трамп заявляв, що "обмін територіями" України і зміни кордонів стануть важливим елементом можливого врегулювання.

Офіційний Київ виступає проти будь-яких територіальних поступок. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що цей принцип закріплено в Конституції України.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США продають зброю Європі з 10-відсотковою націнкою, після чого вона потрапляє в Україну. За його словами, отримані кошти можуть надалі покрити витрати на прикриття українського повітряного простору.

