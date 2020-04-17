Зеленский: мы будем радоваться даже обмену "1 на 1"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Следующий шаг - освобождение украинцев в Крыму и России

Украина продолжит работать над освобождением украинцев и будет рада обмену пленными даже по формуле "1+1". Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона должна ежедневно работать над дальнейшими обменами

"Если завтра нам предложат обмен одного на одного, мы тоже будем радоваться. И будем обменивать. Следующий шаг - мы хотим обменять тех людей, о которых мы говорили, находящихся или в Крыму, или в России. Это немного сложнее, потому что параллельно - коронавирус ... Во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников спрогнозировал, что следующий обмен пройдет на Донбассе через месяц-полтора.

16 апреля Украина вернула на подконтрольную территорию еще 20 пленных.