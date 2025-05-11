Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо РФ не припинить завтра вогонь, - Axios

Що передувало

Нагадаємо, вчора Україна, США та "колація охочих" запропонували розпочати з 12 травня повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.

Уночі російський диктатор Володимир Путін проігнорував ідею, але натомість запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Сьогодні вранці Зеленський заявив, що готовий до переговорів із РФ, але спочатку має бути припинення вогню. Ідентичну позицію висловили європейські лідери, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, і навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сьогодні говорив із Путіним щодо питання переговорів.

Кілька годин тому президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодиться на переговори в Стамбулі. Пізніше ввечері

Зеленський заявив, що чекає від Росії припинення вогню, що буде 15 травня в Стамбулі, і чекає особисто Путіна там. Зараз у вечірньому зверненні він знову підтвердив свої слова.

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