Зеленский будет в Турции, даже если РФ не прекратит завтра огонь, - Axios

Что предшествовало

Напомним, вчера Украина, США и "колация желающих" предложили начать с 12 мая полное и безусловное прекращение огня на 30 дней.

Ночью российский диктатор Владимир Путин проигнорировала идею, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Сегодня утром Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ, но сначала должно быть прекращение огня. Идентичную позицию высказали европейские лидеры, спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, и даже президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, который сегодня говорил с Путиным по вопросу переговоров.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласится на переговоры в Стамбуле. Позже вечером

Зеленский заявил, что ждет от России прекращение огня, что будет 15 мая в Стамбуле, и ждет лично Путина там. Сейчас в вечернем обращении он вновь подтвердил свои слова.

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