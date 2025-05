Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі

Нагадаємо, як РБК-Україна писало раніше, посилаючись на експертні думки, очікувати "прориву" від можливих перемовин України та РФ не варто.

Більшість експертів схилялися до думки, що Путін все ж не відвідає зустріч в Стамбулі, а самі перемовини з російськими представниками, які лише просувають наративи, не має сенсу.

Більше про те, чого очікувати від переговорів в Стамбулі - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також в інтерв'ю російський опозиційний політолог Іван Преображенський розповідав РБК-Україна чому Путін боїться їхати до Туреччини на перемовини.

