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Чого чекати, якщо Путін приїде в Стамбул? Експерт про реальні наміри Кремля

Середа 14 травня 2025 13:59
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Чого чекати, якщо Путін приїде в Стамбул? Експерт про реальні наміри Кремля Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Якщо Володимир Путін приїде до Стамбула для переговорів щодо війни в Україні, це нічим не закінчиться. Експерт оцінив це, як ще одну спробу Кремля вплинути на мирні переговори.

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю на YouTube-каналі РБК-Україна.

За його словами, російський диктатор знову буде просувати ідеї, які не мають перспективи для України.

"Він ще раз поговорить, буде махати папірцем, який він називає "стамбульськими угодами". (Буде говорити - ред.), що Україна має скоротити армію, віддати йому Херсонську, Запорізьку області і все інше. Ну і ще трохи про печенігів буде говорити, і про існування "тисячолітньої Росії", - заявив Загородній.

Експерт підкреслив, що незалежно від того, чи братиме Путін участь особисто, чи ні - очікувати реального результату не варто.

Також, за словами Загороднього, Росія не погоджується навіть на запропоноване 30-денне перемир’я.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, що Путін сам запропонував провести переговори між Україною та Росією 15 травня у Стамбулі, при чому почати їх з того на чому завершили у 2022 році.

Однак станом на зараз російський диктатор не дав своєї згоди на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Поки що плануються переговори України та Росії, але на якому рівні вони відбудуться - невідомо.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна розглядала поки що тільки зустріч з Путіним.

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