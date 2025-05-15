Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле

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Что известно о переговорах в Стамбуле?

Кто инициировал прямые переговоры между Украиной и Россией?

Почему Зеленский настаивает на личном участии Путина?

Согласна ли Украина вести переговоры без Путина?

Кто представляет делегации на переговорах и почему российская - вызвала критику?

Какие требования выдвигает Россия перед переговорами, несмотря на заявления о "безусловности"?

Что произойдет, если эта встреча не принесет результатов?

Что известно по состоянию на данный момент:

10:53

В российском МИДе официально подтвердили прибытие их делегации в Стамбул для переговоров.

Украина пока не подтверждает свое участие в переговорах с делегацией, которую прислал Кремль. Также до сих пор неизвестно, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны, если такая встреча все же состоится.

10:44

У президента США, который находится с визитом в Катаре, спросили, почему Путин не приехал в Стамбул?

"Я не думал, что Путин сможет уехать, если меня там не будет", - сказал Трамп журналистам.

В то же время, он предположил, что может прибыть в пятницу, 16 мая, в Турцию, "если это будет уместно".

Кто инициатор переговоров

Отметим, что идея вести переговоры шла от российского диктатора Владимира Путина. Именно он предложил провести прямые переговоры "без условий" в Стамбуле как встречное предложение после того, как на прошлой неделе Украина вместе с "коалицией решительных" призвала РФ к 30-дневному безусловному прекращению огня с 12 мая. В случае, если Москва ответит отказом - партнеры Украины пригрозили санкциями.

Однако по сути Путин отклонил идею и предложил Украине переговоры 15 мая, фактически в продолжение тех, "стамбульских переговоров", которые происходили еще в 2022 году. На эту инициативу оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Украина "должна согласиться" на прямые переговоры с РФ.

Поэтому европейские лидеры решили подождать, принесет ли сегодняшняя встреча результаты. Если нет и РФ снова будет только оттягивать время, они обещают сокрушительные санкции.

Отметим, что Зеленский принял предложение Путина о прямых переговорах, но сделал свой контршаг. Он предложил главе Кремля личную встречу в Турции.

Президент Украины отметил, если Путин не придет на переговоры, это будет сигналом того, что он не заинтересован в мире по-настоящему. Поэтому он ожидает, что как и США, так и Европа введут сильнейшие пакеты санкций против РФ в случае, если агрессор сорвет переговоры.

Зеленский объяснял, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым он сегодня встречается в Анкаре, "сделают все", чтобы встреча с Путиным состоялась, если тот все-таки прибудет в Турцию.

"Чтобы РФ не манипулировала городами, я сразу хочу сказать, если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу Турции, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, мы с Эрдоганом полетим в Стамбул. То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - сказал Зеленский.

Почему украинский лидер настаивает на переговорах с российской стороны именно с Путиным, он объяснял. Об этом также говорили в ОП. Там отмечали, что по сути все решения принимает в РФ только их диктатор Путин.

Поэтому, как говорил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина, если на переговорах будет не Путин, а другие российские представители, то это лишь будет пропагандистская делегация и не более.

Участники делегаций

Украина

Отметим, Зеленский заявлял, что ждет Путина лично на встречу в Турции, он в частности также отправился в Анкару. Вместе с ним в Турцию направилась и украинская делегация.

Однако в ОП объясняли - не будет Путина, значит и Зеленский не будет вести переговоры с кем-либо другим из российских представителей.

Решение относительно того, садиться ли за стол переговоров с российской делегацией, если в ней не будет Путина, также за Зеленским, об этом также говорил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Сам Зеленский объяснял, что будет определять дальнейшие дипломатические шаги Киева после того, как станет известно, кто будет представлять Россию на переговорах в Турции.

До последнего держится интрига кто же именно представит Украину на переговорах, если же, конечно, президент все же решит, что делегация проведет переговоры с российской.

Впрочем, как стало известно впоследствии РБК-Украина от источников, Зеленский должен встретиться с Эрдоганом в Анкаре, прежде чем принимать решение по "следующих шагах" в переговорах с РФ. Встреча лидеров РФ и Украины запланирована на 13:00.

Таким образом, раньше этого времени украинско-российские переговоры точно не состоятся. Хотя россияне уже утром разгоняли информацию о "начале переговоров в 10:00".

В Центре противодействия дезинформации сразу это опровергли. Там отметили, что враг, вбрасывая такие фейки, хочет манипулировать темой переговоров.

Россия

Кремль долго держал в тайне то, кто будет представлять Россию на переговорах. Также в Москве конкретно не ответили, поедет ли в Турцию Путин.

Впрочем, вчера вечером российский диктатор утвердил состав делегации, и в список он себя не включил. Согласно решению кремлевского диктатора, делегацию РФ сейчас возглавит, как и три с лишним года назад, помощник Путина Владимир Мединский.

Также в списке:

Михаил Галузин - заместитель главы МИД России.

- заместитель главы МИД России. Игорь Костюков - начальник Главного управления Генштаба России.

- начальник Главного управления Генштаба России. Александр Фомин - заместитель министра обороны РФ.

Кроме состава российской делегации на переговоры с Украиной, Путин утвердил и состав так называемых экспертов для переговоров:

Андрей Зорин - первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ.

Екатерина Подобреева - заместитель начальника Управления главы Кремля по государственной деятельности в гуманитарной сфере.

Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД России.

Владимир Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

В то же время газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из Кремля ранее писала, что РФ на переговорах в Турции будет представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Таким образом, журналисты пришли к выводу, что уровень российской делегации в Стамбуле Кремль решил снизить.

Отметим, что в ЕС уже также выступили с реакцией по этому поводу. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в четверг, что отправка президентом Путиным делегации низкого уровня в Турцию для переговоров по войне в Украине было "как пощечина по лицу".

США

Ранее президент США заявлял, что лично прилететь в Турцию, "чтобы спасти много жизней", но также отправил от имени США на переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланников Стива Виктоффа и Кита Келлога.

Впрочем, узнав, что в Стамбуле не будет Путина, Трамп тоже решил не ехать, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Сам Трамп сегодня заявил, что "поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно для украинско-российских переговоров".

В то же время Рубио сказал, что глава Белого дома "открыт к любому механизму, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной". Он также сказал заявил, что "США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней", добавив, что военного решения этой войне нет.

Примечательно, что если бы не американская сторона, то Зеленский еще вчера был готов блокировать переговоры с РФ, если Путин не приедет в Стамбул, об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что американские и европейские чиновники якобы отговорили президента Украины от этого. И подчеркнули, что "крайне важно отправить по крайней мере делегацию высших должностных лиц, как Андрея Ермака и Андрея Сибигу".

По данным WP, украинскую сторону убеждал также спецпосланник президента США Уиткофф, который считает участие в прямых переговорах с Россией "беспроигрышной ситуацией".

Примечательно, что параллельно возможным прямым переговорам Украины и РФ в Анталии проходит неформальная встреча руководителей МИД стран НАТО. И там участвует в частности Рубио, с которым встретился глава МИД Украины Андрей Сибига

В общем украинский министр уже провел ряд важных встреч, касающихся войны. Так, он встретился с турецким коллегой Фиданом, проведя с ним "детальную беседу" по завершению российско-украинской войны. После этого он провел встречи с генсеком НАТО Рютте, госсекретарем США Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Также он провел встречу с коллегами из Германии, Франции и Польши.

Что предлагают стороны

И хотя Путин предлагал переговоры Украине "без предварительных условий", позже со стороны российской стороны посыпался ряд ультиматумов, которые она выдвигает еще с начала полномасштабной агрессии.

Так, недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков озвучил набор старых ультиматумов, среди которых - так называемая "денацификация" Украины и признание оккупированных территорий частью России. Что сразу вызывает сомнения в искренности намерений Кремля относительно мира.

Как пишет WSJ со ссылкой на неназванных украинских чиновников, Украина в случае встречи с российской командой намерена лишь обсудить то, как ввести и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа. Украина согласилась на такое прекращение огня в марте, но Путин пока не одобрил эту идею.

В итоге, если переговоры действительно состоятся, это станет историческим событием - впервые с 2022 года украинская и российская стороны сядут за один стол. Напомним, предыдущая попытка достичь согласия в марте того же года в Стамбуле завершилась безрезультатно. Тогда переговорный процесс угас в мае, когда весь мир обсуждал зверства, совершенные оккупантами в Буче и не только.