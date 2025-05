Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле

Напомним, как РБК-Украина писало ранее, ссылаясь на экспертные мнения, ожидать "прорыва" от возможных переговоров Украины и РФ не стоит.

Большинство экспертов склонялись к мнению, что Путин все же не посетит встречу в Стамбуле, а сами переговоры с российскими представителями, которые лишь продвигают нарративы, не имеет смысла.

Больше о том, чего ожидать от переговоров в Стамбуле - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также в интервью российский оппозиционный политолог Иван Преображенский рассказывал РБК-Украина почему Путин боится ехать в Турцию на переговоры.

