Зеленский в Брюсселе может провести нормандскую встречу. Но без России, - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу. Однако на ней не будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели".
"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка", - заявил посол.
Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут встречу в Брюсселе.