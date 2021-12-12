UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский в Брюсселе может провести нормандскую встречу. Но без России, - посол

Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу. Однако на ней не будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели".

"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка", - заявил посол.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут встречу в Брюсселе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАндрей МельникЭммануэль МакронНормандский форматОлаф Шольц