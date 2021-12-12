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Зеленський у Брюсселі може провести нормандську зустріч. Але без Росії, - посол

Автор: Валерія Поліщук

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Дзеркало тижня".

"В цей час ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Емманюелем Макроном у форматі нормандська трійка", - заявив посол.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський і Еммануель Макрон проведуть зустріч у Брюсселі.

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Володимир ЗеленськийАндрей МельникЕммануель МакронНормандський форматОлаф Шольц