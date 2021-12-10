Зеленский и Макрон проведут встречу в Брюсселе 15 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Лидеры договорились продолжить обсуждение вопросов, касающихся Украины во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины, необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Также был поднят вопрос об европейской энергетической безопасности и готовности французской стороны всячески поддерживать Украину.

"Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года", - сообщили в пресс-службе.