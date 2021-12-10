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Зеленский и Макрон проведут встречу в Брюсселе 15 декабря

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 15:58
Зеленский и Макрон проведут встречу в Брюсселе 15 декабря Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (Chesnot/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Лидеры договорились продолжить обсуждение вопросов, касающихся Украины во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины, необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Также был поднят вопрос об европейской энергетической безопасности и готовности французской стороны всячески поддерживать Украину.

"Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили разблокирование нормандского формата.

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