Зеленский в Брюсселе прокомментировал ситуацию с ПриватБанком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересуют игры бывших владельцев "ПриватБанка" в судах, заверив, что будет защищать только граждан Украины. Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Позже Национализированный "ПриватБанк" подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17.

Отметим, что "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.