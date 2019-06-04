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Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ

Новини » Політика    04.06.2019 - 13:03
Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зробить заяву з Туском

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю не буде давати прес-конференцій з лідерами ЄС та НАТО. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Журналіст повідомив, що Зеленський зробить тільки заяви.

"Цікаво, що Зеленський не просив про прес-конференції з Юнкером, тільки зробить заяву з Туском і не буде відповідати на питання зі Столтенбергом. Перший візит президента України в Брюссель - і ніякої можливості для засобів масової інформації поставити питання?" - написав Джозвяк.

Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІНагадаємо, прес-секретар Зеленського повідомляла, що він під час першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України в європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Зеленський планує зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском, Європейським комісаром Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовності ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.

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