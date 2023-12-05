Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США, - сенатор

"Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, яке виникло в останню хвилину", - йдеться у повідомленні.

За словами законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Раніше Шумер повідомляв, що президент Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

За інформацією ЗМІ, ініціативу президента винесуть на голосування у верхній палаті Конгресу вже сьогодні, 4 грудня.

Варто зазначити, у Білому домі заявляли про те, що Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування.