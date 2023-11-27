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Сенат США проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня, - Politico

США, Понеділок 27 листопада 2023 05:02
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Сенат США проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня, - Politico Фото: сенат США проголосує за допомогу Україні на початку грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена щодо допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Стверджується, що оголошення Шумера чинить тиск на сенаторів, щоб вони прийшли до згоди про безпеку кордону в рамках законопроєкту у який закладено виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті назвав питання кордону "найбільшою перешкодою" для надання коштів для захисту України від Росії та Ізраїлю. Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

Зазначається, що майже напевно є 60 голосів за те, щоб виділити Україні ще десятки мільярдів допомоги, але республіканці попередили, що не проголосують за це без угоди про кордон.

Поштовх Шумера до голосування в Сенаті на початку грудня дає крайній термін для переговорів. Конгрес двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі Цзіньпін зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових. Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека", - заявив Шумер.

Він також анонсував брифінг щодо України для всіх сенаторів, який відбудеться найближчими днями.

Варто зазначити, що напередодні голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що до кінця 2023 року буде важко ухвалити нові заходи з надання допомоги Україні та Ізраїлю через розбіжності в Конгресі.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається допомога Ізраїлю.

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Допомога Україні Сенат США
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