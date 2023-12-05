Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге в Сенате США, - сенатор

"Президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за вопроса, который возник в последнюю минуту", - говорится в сообщении.

По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

Ранее Шумер сообщал, что президент Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник с помощью защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

По информации СМИ, инициативу президента вынесут на голосование в верхней палате Конгресса уже сегодня, 4 декабря.

Стоит отметить, что в Белом доме заявляли о том, что Соединенные Штаты Америки не будут способны предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование.