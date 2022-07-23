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Зеленский о боях в Херсонской области: ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в Херсонской области и освобождают территорию от оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщать РБК-Украина.

Глава государства также отметил, что оккупанты пытались закрепиться в регионе. По его словам, ранее коллаборанты также успели наделать разных громких заявлений, которые в русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", но это им не помогло.

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.

Также РБК-Украина писало, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временное ограничение движения по путепроводу.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХерсонВторжение России в Украину