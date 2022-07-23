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Зеленський про бої в Херсонській області: ЗСУ крок за кроком просуваються вперед

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області і звільняють територію від окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляти РБК-Україна.

Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні. За його словами, раніше колаборанти також встигли наробити різних гучних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство", але це їм не допомогло.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Херсоні прогримів вибух. Місцеві жителі повідомили, що це могло статися в кар'єрі біля нафтозаводу.

Також РБК-Україна писало, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Незважаючи на пошкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, проте пізніше жителів Херсона попередили, що їздити по мосту небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" по шляхопроводу.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниХерсонВторгнення Росії до України