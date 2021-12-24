Зеленский о "Большой стройке": вместе построим Украину с дорогами и без дураков

Конституционное право граждан Украины на свободное передвижение по собственной стране годами было фактически ограничено из-за неудовлетворительного состояния дорог и мостов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия форума "Большая стройка: Дороги и мосты".
Дороги в Украине, по словам главы государства, были, "как пришельцы: все о них слышали, но никто не видел".
"Два года назад наша команда начала превращать мифические дороги в реальные современные объекты", - напомнил президент.
Он сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два года было обновлено уже 40% национальной сети дорог.
В начале 2020 года ставили цель обновить 6 тыс. км дорог государственного и местного значения. Несмотря на возражения скептиков, что на это не хватит людей, средств, материалов и других ресурсов, обновили и построили 6,5 тыс. км дорог.
Еще более 7 тыс. км дорог обновлены и построены в этом году. Всего же за два года сделано почти 14 тыс. километров дорог и более 500 мостовых переходов и мостов.
"Большая стройка" должна продолжаться и становиться еще больше", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что в условиях мирового кризиса развитие инфраструктуры является одной из лучших инвестиций, и это общая инвестиция властей и граждан, уплачивающих налоги.
"Мы вместе построим Украину с дорогами и без дураков", - сказал он, завершая выступление.
Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о старте масштабного восстановления украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка".
Как сообщалось, инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Большая стройка" по мнению украинцев стала одним из главных достижений 2021 года.