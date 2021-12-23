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Украинцы назвали главные достижения 2021 года: "Большая стройка", Усик и результаты параолимпийцев

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 10:12
Украинцы назвали главные достижения 2021 года: "Большая стройка", Усик и результаты параолимпийцев Фото: украинцы назвали главные достижения 2021 года (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталия Гурковская

Победа украинского боксера Александра Усика, успех наших спортсменов на паралимпийских играх и инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Большая стройка" стали главными достижениями 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на

"Топ три достижения Украины в 2021 году, по мнению опрошенных, это победа боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа "Большая стройка" (31%)", - говорится в сообщении.

Украинцы назвали главные достижения 2021 года: &quot;Большая стройка&quot;, Усик и результаты параолимпийцев

Украинцы также отметили среди главных побед в этом году расширение услуг приложения ДІЯ массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020 (20%).

15% опрошенных упомянули реализацию нормы обслуживания на украинском языке, еще 13-14% - принятие закона "Об олигархах" и санкции против Виктора Медведчука, 7-9% выбрали главным событием старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС

По мнению украинцев, наибольшее развитие в этом году испытали сферы строительства дорог и цифровых технологий.

"Более 60% опрошенных отметили улучшение за последний год состояния дорог. Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение ДІЯ) отметили почти половина опрошенных (28% затруднились оценить)", - пишут эксперты.

Опрос проводился 16-18 декабря 2021 среди полнолетнего населения неоккупированных областей Украины методом телефонных интервью с использованием компьютера CATI. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.

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