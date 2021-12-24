RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про "Велике будівництво": разом побудуємо Україну з дорогами та без дурнів

Автор: Наталія Гурковська

Конституційне право громадян України на вільне пересування власною країною роками було фактично обмежено через незадовільний стан доріг та мостів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття форуму "Велике будівництво: Дороги та мости".

Дороги в Україні, за словами глави держави, були, "як прибульці: всі про них чули, але ніхто не бачив".

"Два роки тому наша команда розпочала перетворювати міфічні дороги у реальні сучасні об'єкти", - нагадав президент.

Він повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки було оновлено уже 40% національної мережі доріг.

На початку 2020 року ставили мету оновити 6 тис. км доріг державного та місцевого значення. Незважаючи на заперечення скептиків, що на це не вистачить людей, коштів, матеріалів та інших ресурсів, оновили та побудували 6,5 тис. км доріг.

Ще понад 7 тис. км доріг оновлено та побудовано цьогоріч. Всього ж протягом двох років зроблено майже 14 тисяч кілометрів доріг та понад 500 мостових переходів та мостів.

"Велике будівництво" має тривати і ставати ще більше", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в умовах світової кризи розбудова інфраструктури є однією з найкращих інвестицій, і це спільна інвестиція влади та громадян, які сплачують податки.

"Ми разом побудуємо Україну з дорогами та без дурнів", - сказав він, завершуючи виступ.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив про старт масштабного відновлення української залізниці в межах програми "Велике будівництво".

Як повідомлялось, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво" на думку українців стала одним з головних досягнень 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво