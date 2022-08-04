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Зеленский о блокировании 8 млрд евро от ЕС: "Это преступление или ошибка"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Искусственная задержка финансовой помощи для Украины - это либо преступление, либо ошибка.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Так глава государства отреагировал на блокирование финансовой помощи Украине от ЕС.

"Напоминаю лидерам некоторых стран ЕС, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что 8 млрд евро пока заторможены.

"И такая искусственная задержка финансовой помощи для нашего государства - это либо преступление, либо ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в условиях полномасштабной войны. Какая европейская страна ответственна за это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка и она будет исправлена", - заявил президент Украины.

Напомним, в Германии блокируют предоставление Украине финансовой помощи. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

На днях в ОП Украины сообщили, что Германия и еще некоторые государства-члены ЕС блокируют выделение второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

7 июля Европейский парламент поддержал предоставление Украине европейской макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

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Владимир Зеленский