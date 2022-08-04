Зеленський про блокування 8 млрд євро від ЄС: "Це злочин або помилка"

Так глава держави відреагував на блокування фінансової допомоги Україні від ЄС.

"Нагадую лідерам деяких країн ЄС, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, переселенців, вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що 8 млрд євро наразі загальмовані.

"І така штучна затримка фінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка. І складно сказати, що з цього гірше в умовах повномасштабної війни. Яка європейська країна відповідальна за це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і її буде виправлено", - заявив президент України.