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Зеленський про блокаду кордону поляками: ми вже знайшли альтернативні маршрути

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла знайти вихід з ситуації, яка пов'язана з блокуванням кордону польськими фермерами.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Президент зауважив, що лунали заяви з боку польської сторони щодо того, що кордон буде розблоковано. Однак поки підтвердження цьому немає - Україна напрацьовує альтернативі шляхи.

"Ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню, і це працює. Краще було б через Польщу, дешевше був би транзит деяких товарів. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. В нас потужно працює море, Дунай, обхід - ми почали працювати через Молдову і Румунію", - розповів він.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча протестувальники погрожують, що скоро відновлять блокаду на деяких КПП.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

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ПольщаКордон з УкраїноюВолодимир Зеленський