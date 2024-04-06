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Зеленский о блокаде границы поляками: мы уже нашли альтернативные маршруты

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина смогла найти выход из ситуации, связанной с блокированием границы польскими фермерами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Президент отметил, что звучали заявления со стороны польской стороны относительно того, что граница будет разблокирована. Однако пока подтверждения этому нет – Украина нарабатывает альтернативу пути.

"Мы построили несколько путей в обход этой блокировки, и это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле был бы транзит некоторых товаров. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, обход – мы начали работать через Молдову и Румынию", – рассказал он.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмигаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

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ПольшаГраница с УкраинойВладимир Зеленский