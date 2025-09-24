Зеленський про блекаут на ЗАЕС: божевілля триває, бо інституції слабкі

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут.

У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.

Тому ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.