Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский о блэкауте на ЗАЭС: безумие продолжается, потому что институции слабые

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Очередной блэкаут на Запорожской АЭС из-за агрессии России это показатель, что международные институции слабые и не могут ничего предпринять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Глава украинского государства напомнил, что во время своего прошлогоднего выступления на Генассамблее ООН он предупреждал о рисках радиационной аварии, в том числе из-за оккупации Россией Запорожской АЭС. 

"Ничего впрочем не изменилось, вчера станция испытала очередной блэкаут. Россия не прекращает обстрелы даже у самой станции. Безумие продолжается, потому что международные институции слабые", - подчеркнул Зеленский. 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, вчера, 23 сентября, "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

