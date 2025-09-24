ua en ru
Зеленський про блекаут на ЗАЕС: божевілля триває, бо інституції слабкі

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 17:00
Зеленський про блекаут на ЗАЕС: божевілля триває, бо інституції слабкі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Черговий блекаут на Запорізькій АЕС через агресію Росії - це показник, що міжнародні інституції слабкі й не можуть нічого вдіяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Голова української держави нагадав, що під час свого минулорічного виступу на Генасамблеї ООН він попереджав про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росією Запорізької АЕС.

"Нічого втім не змінилося, вчора станція зазнала чергового блекауту. Росія не припиняє обстріли навіть біля самої станції. Божевілля триває, бо міжнародні інституції слабкі", - наголосив Зеленський.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут.

У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.

Тому ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.

