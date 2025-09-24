Зеленський про блекаут на ЗАЕС: божевілля триває, бо інституції слабкі

Черговий блекаут на Запорізькій АЕС через агресію Росії - це показник, що міжнародні інституції слабкі й не можуть нічого вдіяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Голова української держави нагадав, що під час свого минулорічного виступу на Генасамблеї ООН він попереджав про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росією Запорізької АЕС. "Нічого втім не змінилося, вчора станція зазнала чергового блекауту. Росія не припиняє обстріли навіть біля самої станції. Божевілля триває, бо міжнародні інституції слабкі", - наголосив Зеленський.