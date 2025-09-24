Зеленский о блэкауте на ЗАЭС: безумие продолжается, потому что институции слабые

Очередной блэкаут на Запорожской АЭС из-за агрессии России это показатель, что международные институции слабые и не могут ничего предпринять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Глава украинского государства напомнил, что во время своего прошлогоднего выступления на Генассамблее ООН он предупреждал о рисках радиационной аварии, в том числе из-за оккупации Россией Запорожской АЭС.

"Ничего впрочем не изменилось, вчера станция испытала очередной блэкаут. Россия не прекращает обстрелы даже у самой станции. Безумие продолжается, потому что международные институции слабые", - подчеркнул Зеленский.