ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о блэкауте на ЗАЭС: безумие продолжается, потому что институции слабые

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 17:00
UA EN RU
Зеленский о блэкауте на ЗАЭС: безумие продолжается, потому что институции слабые Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Очередной блэкаут на Запорожской АЭС из-за агрессии России это показатель, что международные институции слабые и не могут ничего предпринять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Глава украинского государства напомнил, что во время своего прошлогоднего выступления на Генассамблее ООН он предупреждал о рисках радиационной аварии, в том числе из-за оккупации Россией Запорожской АЭС.

"Ничего впрочем не изменилось, вчера станция испытала очередной блэкаут. Россия не прекращает обстрелы даже у самой станции. Безумие продолжается, потому что международные институции слабые", - подчеркнул Зеленский.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, вчера, 23 сентября, "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Война в Украине
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"