Зеленский о безопасности в ЕС: Украина готова помочь

Украина способна делать вклад в развитие стабильности и безопасности в Европейском регионе
Европейский союз в полной мере не использовал потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Украина могла бы помочь в этом вопросе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает сайт главы государства.
По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.
"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - подчеркнул Зеленский.
При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.
"Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное", - резюмировал президент.
Напомним, во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства Зеленский заявил, что Украина требует полноценного членства в ЕС.
Также отметим, что украинская сторона готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.
Автор: Роман Калиниченко