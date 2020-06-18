ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Новости » Политика     18.06.2020 - 19:47
Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

"Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. При этом отметив, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Напомним, Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства".

Кроме того, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВосточное партнерствоЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь