Зеленский о безопасности в ЕС: Украина готова помочь

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина способна делать вклад в развитие стабильности и безопасности в Европейском регионе

Европейский союз в полной мере не использовал потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Украина могла бы помочь в этом вопросе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает сайт главы государства.

По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.

"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное", - резюмировал президент.

Напомним, во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства Зеленский заявил, что Украина требует полноценного членства в ЕС.

Также отметим, что украинская сторона готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.

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Автор: Роман Калиниченко