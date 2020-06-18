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Зеленський про безпеку в ЄС: Україна готова допомогти

Новини » Політика     18.06.2020 - 20:10
Зеленський про безпеку в ЄС: Україна готова допомогти
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна здатна робити внесок у розвиток стабільності та безпеки у Європейському регіоні

Європейський союз повною мірою не використав потенціал для забезпечення стабільності і безпеки у регіоні. Україна могла б допомогти у цьому питання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоконференції лідерів Східного партнерства, повідомляє сайт глави держави.

На думку Зеленського, реалізація цілей Східного партнерства залежить від стабільного безпекового середовища, зокрема - у країнах-партнерах. Президент порівняв окуповані території України та кількість українців, які там проживають, з площами та населенням деяких країн ЄС.

"На мою думку, Європейський союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті. Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки", - наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що конфлікти на територіях країн-партнерів ЄС, в тому числі соціально-економічні, можуть перекинутися на країни Євросоюзу.

"Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо", - резюмував президент.

Нагадаємо, під час відеоконференції лідерів Східного партнерства Зеленський також заявив, що Україна вимагає повноцінного членства в ЄС.

Також зазначимо, що українська сторона готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЕвросоюзВосточное парнерство
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