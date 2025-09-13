Зеленський: базовий документ безпекових гарантій для України вже готовий

Базовий документ щодо безпекових гарантій для України та всієї Європи вже фактично готовий. Деталі опрацьовуються з усіма партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент повідомив, що на тижні були перемовини з лідерами європейських держав та з міністрами закордонних справ Британії, Данії, Польщі.
"Хороша зустріч була в мене з (спецпредставником США, - ред.) Кітом Келлогом. Я говорив з радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції, Італії... І це важливо, що партнери відвідують не тільки Київ, але й інші міста, інші наші громади", - зауважив він.
За словами президента, вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи.
"Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій - до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо", - зауважив він.
За словами Зеленського, це можливо, тільки якщо діяти будуть всі разом.
"Всі у Європі, і війна тут найближче, - але також разом з Америкою - саме Сполучені Штати для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна дійсно аргумент, - разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено - а це значні кошти, - має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - підсумував він.
Нагадаємо, що днями спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся у Києві з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим.
Вони обговорили гарантії безпеки та ініціативу PURL.
Зауважимо, що тим часом російська пропаганда поширює фейки про "страх окупації" та "антифашистські підпілля", щоб посіяти недовіру українців до західних партнерів і зірвати міжнародні угоди.