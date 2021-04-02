Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войска у границы Украины.
Об этом сообщает источник РБК-Украина в Офисе президента.
Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.
Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом откладывает телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.
Как объяснил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, разговор должен быть прикреплен действиями со стороны Украины.
Кроме того, в посольстве США в Украине заявляли, что Белый дом не выдвигал украинскому президенту условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с Джо Байденом. При этом в Соединенных Штатах отмечали, что такой разговор обязательно состоится.