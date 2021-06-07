Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.
Об этом РБК-Украина сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - рассказал он.
Подоляк отметил, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".
Напомним, 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.
В то же время президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.
Добавим, в конце мая в украинском МИД анонсировали, что Байден перед встречей с Путиным проведет разговор с Зеленским. В МИД рассказали, что работают над этим разговором.