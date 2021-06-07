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Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор

Автор: Владислав Красинский

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.

Об этом РБК-Украина сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - рассказал он.

Подоляк отметил, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Напомним, 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

В то же время президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.

Добавим, в конце мая в украинском МИД анонсировали, что Байден перед встречей с Путиным проведет разговор с Зеленским. В МИД рассказали, что работают над этим разговором.

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