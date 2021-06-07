Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - рассказал он.

Подоляк отметил, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".