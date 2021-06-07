Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову

У понеділок, 7 червня, відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США та Росії у Женеві.
Про це РБК-Україна повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками щодо гострих питань глобального порядку денного", - розповів він.
Подоляк зазначив, що перш за все, Зеленський і Байден обговорюватимуть питання, що стосуються ситуації на українській східному кордоні та "в цілому по спектру українсько-російських відносин".
Нагадаємо, 16 червня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін мають зустрітися у Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном та Москвою.
Водночас президент України Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з Байденом у будь-якому місці планети до його переговорів з Путіним.
Додамо, наприкінці травня в українському МЗС анонсували, що Байден перед зустріччю з Путіним проведе розмову з Зеленським. У МЗС розповіли, що працюють над цією розмовою.