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Зеленський про Бахмут: ситуація постійно стає складнішою

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Понеділок 27 лютого 2023 22:25
Зеленський про Бахмут: ситуація постійно стає складнішою Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація на Бахмутському напрямку постійно ускладнюється. Російські окупанти знищують все, що можна використовувати для захисту та оборони наших позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Бахмутський напрямок - ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, - справжні герої.

"Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", - додав президент.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

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Володимир Зеленський Донецька область Бахмут Війна Росії проти України
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