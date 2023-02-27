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Зеленский о Бахмуте: ситуация постоянно становится сложнее

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Понедельник 27 февраля 2023 22:25
Зеленский о Бахмуте: ситуация постоянно становится сложнее Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Бахмутское направление - ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, - настоящие герои.

"Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", - добавил президент.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.

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Владимир Зеленский Донецкая область Бахмут Война России против Украины
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