Зеленский о Бахмуте: ситуация постоянно становится сложнее
Ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Бахмутское направление - ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сказал Зеленский.
Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, - настоящие герои.
"Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", - добавил президент.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.
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