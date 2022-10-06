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Зеленський до Австралії: Прошу вплинути на підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликає Австралію застосувати весь свій вплив підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Це президент сказав під час звернення до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії - Інституті Лоуі.

"Маємо зараз спрямувати наші спільні можливості так, щоб зробити голосування на Генасамблеї ООН за цю резолюцію максимально однозначним. І я прошу вас, прошу Австралію застосувати увесь свій вплив, щоб переконати якнайбільше держав не залишитись нейтральними і проголосувати "ЗА". За міжнародне право і проти російської анексії", - сказав президент.

Нагадаємо, що Росія хоче таємне голосування на Генасамблеї ООН із засудження анексії.

Раніше, Росія наклала вето на резолюцію в Раді безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.

Також Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН.

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Володимир ЗеленськийАвстралия