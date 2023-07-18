Зеленський про атаку "Шахедів": санкцій недостатньо, треба обмежувати торгівлю з терористом

"Кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема ракет і "Шахедів", - кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій і тиску проти Росії недостатньо", - йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

Що цьому передувало

РФ вночі атакувала Миколаїв іранськими дронами, які складаються з іноземних комплектуючих. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав до посилення санкційного тиску проти РФ.