Зеленский об атаке "Шахедов": санкций недостаточно, надо ограничивать торговлю с террористом

РФ продолжает обстреливать Украину ракетами и дронами. Имеющихся санкций и давления против России недостаточно, мир должен ограничить торговые отношения с государством-террористом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности ракет и "Шахедов", - каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций и давления против России недостаточно", - говорится в заявлении.
Зеленский отметил, что мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора.
РФ ночью атаковала Николаев иранскими дронами, состоящими из иностранных комплектующих. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к усилению санкционного давления против РФ.
Напомним, что ночью 18 июля РФ атаковала Украину шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 38 воздушных целей.
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