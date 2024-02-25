Зеленський про ATACMS на 300 км: я в позитиві від відповіді партнерів щодо цієї зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді українських партнерів щодо американських дальнобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, що ми будемо з цим робити, і Росія розуміє. Я би відповів вам узагальнено, я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброю", - заявив він.

ATACMS для України

Восени минулого року українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

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